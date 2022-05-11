紅肉相較於白肉的脂肪較多，被認為可能增加心血管疾病甚至是致癌的風險，但營養師楊斯涵指出，其實只要選對紅肉的部位，一樣能減少油脂、熱量的攝取，不用擔心膽固醇增加，除此之外也能更健康地攝取到紅肉中所含的維生素B群、鐵質、鋅等營養素。

營養師楊斯涵在臉書粉專發文，表示豬、牛、羊肉因為肌紅蛋白較高，所以被統稱為紅肉，含有維生素B群、鐵質與鋅等營養素，然而因為紅肉的脂肪比白肉多，被認為可能增加心血管疾病與致癌風險，導致有許多人不敢吃紅肉，對此楊斯涵列出3點有關於紅肉的迷思，並一一破解。

1、高膽固醇時，是不是盡量不要吃紅肉，改吃素食比較好？

血膽固醇有2~3成由飲食提供，其他7~8成為肝臟製造，飲食上應避免攝取過多脂肪，尤其是飽和脂肪、反式脂肪，可減少膽固醇提升，只要注意挑選瘦肉部位，一樣可以吃紅肉，而素食則要小心高油脂的素料等加工品。

2、有缺鐵性貧血，又擔心吃紅肉油脂高，增加血脂肪怎麼辦？

動物性食物含有血基質鐵，吸收率較植物性食物佳，缺鐵性貧血應以動物性食物為主，可挑選油脂及膽固醇量較少的紅肉部位。

3、紅肉被列為2A級的可能致癌物，仍可以攝取嗎？

建議還是要以均衡飲食為原則，蛋白質食物以豆魚蛋肉類為主要來源，可與豆類、海鮮、魚肉及白肉輪流攝取。

不過紅肉不同部位的熱量、脂肪與膽固醇含量都不一樣，對此楊斯涵將其分為紅燈區與綠燈區，提供給不想熱量爆表、膽固醇增加，又想要吃紅肉的人參考。

●豬肉

綠燈區：豬後腿瘦肉、豬大里肌、豬小排、豬小里肌、豬肝連

紅燈區：豬肝、培根、熱狗

●牛肉

綠燈區：牛腱、牛肋條、菲力牛排、去骨紐約客、牛嫩肩里肌火鍋片

紅燈區：牛腩、牛小排、牛五花肉火鍋片

●羊肉

羊肉的品項比較少，食品成分資料庫的資料也不多，而山羊帶皮肉塊、羊前腿肉片、羊後腿肉片、法式羊排都是推薦的部位。