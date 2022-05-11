成勛因剛接受完抗癌治療無法再生育。（friDay影音提供）

成勛（左起）、洪志胤、林秀香、申東旭日前出席記者會。（friDay影音提供）

韓國狗血劇《我們從今天開始》改編自熱門美劇《貞愛好孕到》（Jane the Virgin），找來林秀香、成勛主演，劇情描述一名為婚前守貞保持處子之身的女子，因醫療意外進而陰錯陽差懷了初吻對象的孩子，夾在純情男友與多金男之間的她進而展開一連串故事，搞笑又狗血的劇情開播前便已備受許多粉絲期待。本週於韓國開播，10日播出第2集的全韓收視率達到4.5％，瞬間最高收視率6.8％，位居同時段收視冠軍。

劇組日前舉辦線上記者會，男女主角成勛、林秀香繼2011年《新妓生傳》、2016年《五個孩子》後第3度同台，被問及聽到要再次合作時的感想是什麼時，林秀香表示2人一起度過了非常激烈的新人時期，所以其實是戰友，在拍《新妓生傳》時一起度過了6個月的時光，除了拍戲之外還一起練習演技，因此在那之後都一直會為彼此加油，這次聽到要再次合作的消息時覺得很開心、踏實。成勛則透露從新人時期之後並非完全沒有來往，而是一直都有見面、聯繫的關係，所以非常瞭解彼此，不管是演技或默契上的配合真的是不用彩排也沒關係。林秀香立即補充：「我們在拍戲現場都會開玩笑說像老夫老妻。」2人一搭一唱笑果十足。

至於最有默契的一場戲，成勛想都不想秒回：「當然是吻戲」，並解釋2人之前演過夫妻，還生了小孩，從相戀到結婚生子「全都做過了」，林秀香也笑喊「連小孩的週歲宴都辦過了」，導演鄭正華對此附和道：「他們的第一場戲就是吻戲，原本以為會有些尷尬，沒想到默契卻好到讓我跟攝影師都很驚訝，之後我才想起來原來他們以前就全做過了。」不僅如此，導演還加碼爆料拍完本劇之後覺得成勛被角色同化了，因為有次成勛到剪接室說要請自己吃飯，結果去到麵包店後成勛說出了那種只在戲劇中會出現的台詞「從這邊到那邊，每種都給我2個」，成勛聽了趕緊解釋：「是公司給我信用卡要我這麼做的。」笑翻眾人。

首2集描述與媽媽、外婆相依為命的吳雨莉（林秀香 飾）在純情刑警男友李康才（申東旭 飾）求婚前夕意外「被」做了人工受孕手術後懷孕，進而發現孩子的爸竟是自己的初吻對象拉斐爾（成勛 飾），拉斐爾身為醫美集團公子兼化妝品牌代表，因剛接受完抗癌治療無法再生育，其父得知後開價20億韓元要求雨莉平安產下腹中胎兒，雨莉本斷然拒絕但不忍傷害生命，與純情男友討論後決定先了解拉斐爾夫妻情況再作打算，然而此時突生變故，雨莉在男友面前昏倒於拉斐爾懷中，後續是否會發展為三角關係、拉斐爾妻子李瑪莉（洪志胤 飾）又與變故有何牽連都值得期待後續分解。

《我們從今天開始》每週一、二晚間11點在friDay影音與韓國同日更新。