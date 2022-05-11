新北市1名高姓男子（20歲），昨（10）日上午5時許，騎乘機車行經林口中山路與竹林路口時，因違規右轉遭周姓自小客車駕駛鳴按喇叭，在下一個路口攔車理論，還拍打對方車窗，最後周男打電話報警，等待警方到場，並未擴大衝突；當晚周男也親自到警局對高男提出恐嚇、妨害自由等告訴。

昨天清晨5時許，周男開車行駛在林口竹林路，經過中山路口時，遇到高男從中山路要右轉竹林路，但因對方違規右轉，因此周男鳴按喇叭示警，避免發生碰撞，沒想到此舉竟引起高男不滿，待雙方行駛到竹林路、中正路口時，高男將機車擋在周男車輛前方，並下車拍打車窗，要求周男下車理論。

不過周男並未予以理會，僅在車上拿出手機打電話報警，等警方到場後，衝突並未擴大，雙方各自離去。當晚7時許，周男帶著行車記錄器的相關影像，到派出所對高男提出恐嚇、妨害自由等告訴，警方也依車號傳喚高男到案說明，另外再針對其紅燈右轉、無故車道中暫停等違規行為開出2張罰單。