DJI 發布DJI Mini 3 Pro空拍機，以「小有成就」概念打造輕巧創新結構，249 g小巧身形兼顧Pro級的影像、智慧功能，無論你是空拍新手或進階玩家都是最佳選擇。 DJI Mini 3 Pro 單機（配備 DJI RC-N1 標準遙控器）售價為22,090元，DJI Mini 3 Pro帶屏控飛機套裝售價為26,690元，暢飛電池套裝售價4,990元，暢飛長續航電池套裝售價6,890元。即日起，在燦坤、法雅客DJI展示專櫃，momo購物網、PChome24h、蝦皮品牌商城及全省DJI特約經銷商開始接受預購，預計5月下旬即能收到產品。 適用於 DJI Mini 3 Pro的保障計劃 DJI Care隨心換同步上線，提供全方位意外保障解決方案。 DJI Care 隨心換1年版 （DJI Mini 3 Pro） 售價2290元，提供1年內2 次低價置換權益。 DJI Care 隨心換2年版 （DJI Mini 3 Pro） 售價3690元，提供2年內3 次低價置換權益和第二年官方延保服務。 三年前第一代Mini系列推出即引爆全球空拍熱潮，在台灣更有數萬人藉著Mini的輕巧、安全，領略了用上帝視角看台灣的夢想。新一代的DJI Mini 3 Pro搭載 1/1.3 英寸感測器，全新三向避障設計，34和47分鐘續航版本的電池，搭配全新架構雲台，實現無損豎拍、大角度仰拍，賦予視覺創作更多可能性。 聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，DJI Mini系列除了是許多進階玩家的第二台備機，更是眾多空拍新鮮人的最佳首選，Mini 3 Pro在249g精巧的機身中巧妙的加入三向智能避障，讓更多空拍輕玩家無後顧之憂的放手飛行，創作出更多動人的台灣美麗風景。 低於 249 克的超輕重量，DJI Mini 3 Pro機臂摺疊方式和機身結構均經過重新設計，不僅讓使用者收納及出行輕鬆便捷，更突破「小」飛機技術瓶頸，帶來飛行性能「大」躍進。通過改變機身傾角和增大槳葉面積，降低了風阻從而大幅提升動力效能，智慧飛行電池可實現長達34分鐘的續航時間，選配長續航電池可實現最長47分鐘，讓用戶告別電量焦慮，更自由創作。 出色的三向避障性能，其配備前視、後視、下視雙目視覺感應系統和 ToF，得益於創新構型，障礙物感知範圍大幅提升，為安全飛行保駕護航。在此基礎上，APAS 4.0助力實現更好的自主路徑規劃及靈敏避障，可自動探測並躲避飛行路徑中的障礙物，在複雜場景下也能順滑飛行。Mini 3 Pro 身形雖小，其動力冗餘設計帶來最高可抗 5級風，帶來更加自由空拍體驗。 DJI Mini 3 Pro 搭載 1/1.3 英寸影像感測器，新增雙原生 ISO，支援直出 HDR 影像，更高的動態範圍令明暗部位細節得以保留，不僅能提升畫面層次感，也能還原最真實、最生動的拍攝場景。配備 f/1.7 超大光圈，驚人的2.4μm感光能力，帶來純凈透亮的夜景效果。 最高可錄製 4K/60fps 視頻和拍攝 4800 萬像素 RAW 格式照片，支援1080p/120fps 慢動作攝影，還新增D-Cinelike色彩模式，為創作者提供更廣闊的調整空間。 DJI Mini 3 Pro 全新雲台構型設計，首次實現無損豎拍和大角度仰拍，帶來豐富的視覺效果和多樣玩法，引領社交平台航拍創意潮流。還支援焦點跟隨功能，配備智慧跟隨、聚焦、興趣點環繞三種跟拍模式，將主角始終鎖定在 C 位。“Pro”級玩法的大師鏡頭、延時攝影功能首次在 Mini 系列實現，讓飛機自主完成複雜運鏡，極大降低使用者創作門檻。使用者還可拍攝 180°、廣角、豎拍、球形全景照片，為創作增添趣味。此外，為提升使用者分享體驗，手機快傳功能支援Wi-Fi高速下載，最高速率可達30MB/s，真正實現即拍即享。 專為DJI Mini 3 Pro打造的輕量化帶屏遙控器 DJI RC，簡便的操作讓創作者告別繁瑣的手機連線，大幅提升起飛效率，攜帶專用帶屏遙控器讓使用者無須擔心手機電量，更不用擔心飛行到一半被莫名的電話打斷，專注創作並享受飛行樂趣。