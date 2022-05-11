快篩試劑不足，加上戳鼻快篩對小朋友來說難以使用，唾液快篩因此成為一大關注焦點。日前首款唾液快篩通過核准引起爭議，國民黨文傳會副主委徐弘庭今（11）日再爆料，衛福部先前早就有40次駁回廠商申請的紀錄，但卻稱沒收到申請，讓國民黨前立委蔡正元狂酸陳時中是「貴人多忘事」。

首款唾液快篩「福吉美唾液快篩」在4月29日審核通過，但衛福部長、指揮中心指揮官陳時中曾在4月22日的防疫記者會上稱「沒有收到口水快篩的試劑申請」，衛福部政務次長薛瑞元也在4月27日說過同樣的話，因此引起不小的爭議，事後陳時中稱該廠商是於4月15日進行申請。

不過徐弘庭今公開相關資料指出，其實早在2021年6月至12月期間，就已經有40件唾液快篩的申請案，但全數都被衛福部以「資料不齊全」駁回結案，狂酸「部長，你是忘記了還是害怕想起來？你是沒有掌握唾液快篩申請進度的笨蛋？還是明知道去年駁回了40次唾液快篩申請，卻在記者會上公然說謊說沒有收到申請的壞蛋？」

蔡正元也說，徐弘庭公布的資料打臉陳時中，明明有40次申請快篩進口的紀錄，但卻都被莫名其妙打回票，只有一兩家綠友友申請後立刻獲准進口，酸陳時中是「貴人多忘事」。