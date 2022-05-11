中重症個案比例。（圖／指揮中心提供）

中重症+69！增8死3人發病就昏迷 羅一鈞：這族群病情變化最快

台灣今天新增69例中症症個案，其中有8人死亡，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，8例死亡個案中有3人發病就昏迷，送醫採檢才確診。提醒大家老人病情可能變化快速，要注意家中老人症狀的變化。

指揮官陳時中表示，今年累計421703例確診，輕症420809人，比例為99.79％；今增中症60名，比例為0.18％，其中一人改列重症；重症增9例，另有一人中症轉重症，比例為0.03％。死亡目前累計98例，累計解隔離166人。

羅一鈞說，今有8例死亡個案，60到90多歲，分別是2男6女，有5人沒打過疫苗，1位打過兩劑疫苗，2人打過三劑疫苗。

中重症與死亡個案。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，其中有3人在家中昏迷、意識不清或呼吸困難，發病當天送醫，病情就很嚴重，送醫急救無效，後續採檢陽性，有時候會看到這種案子，從家中發病當日緊急送醫，後來才驗出陽性，老人家有可能病情變化快速，要注意家中老人症狀變化。

至於其他2名重症個案，其中1人比較年輕，為40多歲的案例，有糖尿病史，住院的原因是糖尿病的重症酮酸中毒，合併呼吸衰竭，住院檢出新冠病毒感染，目前使用瑞德西韋治療中。2020年至今，國內共累計50萬5455例確診、951例死亡。