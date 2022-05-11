雲林縣部分國中小校園的電動鐵捲門缺乏防壓感應裝置，恐有夾傷小朋友之虞，欲汰換鐵捲門卻無經費，雲林縣長張麗善得知後責成教育處調查，全縣共50多所學校有此困擾，將動用第二預備金裝設防壓感應器。

多年前花蓮縣曾傳出鐵捲門因卻乏安全裝置，幼兒來不及通過鐵捲門遭夾死事件，使各界關注校園鐵捲門安全。

教育部制定的「校園電動門（鐵捲門）設施設備管理注意事項」，載明校園內所有以電力動作的門戶應安裝紅外線感應器，或異物感應防夾裝置，使鐵捲門行進時會因異物靠近或接觸而停止動作或回復原狀。

雲林縣有些學校鐵捲門未裝設感應裝置，或已故障多年無力汰換，教育處調查發現有50校亟需改善，原因都是經費匱乏。縣長張麗善指示動用第二預備金加速改善。

其中有一所師生人數達千人的國小表示，該校大小電動門將近10處，偵測器老舊無法正常使用，或遇雨就故障，形成校園安全隱憂，希望汰換鏡像偵測器為紅外線偵測器。

一所偏遠學校則說，每年學校預算有限，裝置紅外線感應器初估需5萬多元，遠非該校所能負荷，盼這次能讓校園所有鐵捲門窗都安裝紅外線感應器或異物感應防夾裝置，校門口電動門設警示聲裝置，並於四周加設監視器和警告標語。

張麗善表示，校園安全攸關學生身心健康，鐵捲門防壓感應裝置立即動用第二預備金改善，有些學校也希望汰換老舊門窗、遮陽設施，縣府會一步步改善。