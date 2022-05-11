教育部5月8日起實施停課新制，其中國、高中只匡列確診者座位周圍「九宮格」同學實施3天防疫假，桃園市教育產業工會認為，國高中生自主性高，像是用餐時間大家不用隔板，也會換座位與朋友聊天脫下口罩用餐等，新制連學生們都覺得不切實際「很愚蠢」。市議員梁為超認為，中央不敢承擔的地方政府可以自己來，強烈建議桃市府跟進台中市，應該要訂定較為嚴格的國高中校園停課制度。

桃園市教育產業工會理事長熊書顯說，以國高中學生來看，像是中午用餐時間已經沒有使用隔板，大家自主性高在教室內外走動，常常會換座位或是三五好友聚在一起聊天、脫口罩用餐，教育部停課新制有另一但書，若是跑班學生只要曾脫下口罩滿15分鐘，只要有人確診就是防疫假3天，按此邏輯來看中午用餐時間國高中生都符合這種狀況，如果班上有同學確診只匡列九宮格停課，根本是脫離現實的防疫需求。

至於台中市率先不甩中央新制國高中仍是班上有人確診就全班停課3天，熊書顯說，新北市政府作法是班上有人確診，九宮格學生停課並發快篩試劑，九宮格以外學生不發試劑，但可改採居家線上上課，已向教育局反映希望桃園市國高中可以比照此種做法，相對較為彈性。

梁為超表示，教育部在臉書發出停課Q＆A，表示「家長基於防疫目的仍可替子女向學校請假，學校可個案認定給假，不納入學生個人出缺勤紀錄」，如此不負責任將責任甩鍋給學校和家長，教育部連自己訂的停課準則都沒有勇氣承擔，呼籲桃市府跟進台中市政策，具體建議全市高中以下學校及幼兒園如有確診個案「確診前2日內」曾到校上課，全班暫停實體課程3天，國小、國中、高中改實施線上教學，幼兒園則直接停課。