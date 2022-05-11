透過EMI教育鼓勵學生參與國際學會發表、生技競賽，與海外Lab to Lab交換學習等。（中興大學提供／張妍溱台中傳真）

國立中興大學生命科學院甫榮獲全國生命科學領域之English as a medium of instruction （EMI）教學學院，透過教育部「大專校院學生雙語化學習」計畫，強化學生專業科目「聽」、「說」、「讀」與「寫」能力，拓展國際視野，接軌世界，培育國際生物科技人才的重鎮。

中興大學指出，生命科學院長陳全木擔任計畫主持，原授課方式即以原文課本為主，各單位專題討論亦選擇國外頂尖期刊，這次透過EMI規劃全英語專業課程，建構師生國際溝通能力的技巧與環境。

生命科學院長陳全木說，未來將規劃以模組化主題系列開設生科院EMI課程，更將禮聘國際間享有盛譽學者胡釗逸教授、陳甫州教授加入生科院團隊，期能提供全校或全國相關系所所需，以國際化的教學品質與專業團隊為後盾。

中興大學表示，已辦理5場次EMI教學研習坊，持續精進教師英文授課技巧與教學知能，並鼓勵教師開設專業科目全英語課程。生科院於110學年度期間迄今已加開了16門EMI課程；未來規劃模組化主題系列開設生科院EMI課程。

透過EMI教育鼓勵學生參與國際學會發表、生技競賽，與海外Lab to Lab交換學習等；使學生不僅在專業知識能夠站在國際前緣，並養成可以與國際專業人士溝通合作，盼培養具「高階生命科學專業知識全球移動力」的人才。

中興大學表示，聘請印度籍教師Dony Chacko Mathew教授論文寫作與演說，課程內容自生態學至國際生物科技趨勢，以大量且廣泛的論文摘要及研究發現，選課學生能接觸大量國際生物科技領域的原文語彙，提昇閱讀及科學論文寫作素養。在通識教育方面；中央研究院生物多樣性研究中心院士李文雄講授「細菌與古生菌的固氮作用」。