台灣新冠肺炎本土疫情持續攀升，讓民眾人心惶惶，家有小孩的家長們更是神經緊繃，女星小蠻去年8月生下兒子「至尊寶」，對媽媽們的惶恐感同身受，透露自己開了個媽媽line群，得知很多母親為了孩子的健康，婉拒長輩擁抱、親吻孩子，卻反挨罵「為什麼不能親孫子？」，忍不住霸氣回嗆，中肯回應被家長網友們讚爆淚推。

小蠻在臉書po文，透露生了孩子才知道，媽媽除身體受賀爾蒙影響外，還得面對新舊觀念、家中權威等壓力，致使媽媽產後憂鬱，她最近在自己開的媽媽群組中，發現了當代母親的無奈，覺得亞洲媳婦因為「孝道」所致，確實比較犧牲，連育兒方式都經常被長輩插手或批評，尤其最近病毒肆虐，導致媽媽們每個都神經緊繃到無法呼吸，還要被長輩罵「為什麼不能親？」、「這是我的孫子我不能抱嗎？」、「這是我的孫子我不能親嗎？」、「煙味早就沒了，為什麼不能抱。」等等。

小蠻聽了覺得無奈又生氣，忍不住回嗆：「不是我們不給，而是你們的的時代，我們的小時候，就是沒有這些病毒啊！」，認為當時醫學資訊沒現在普及，根本不知道病毒、二手菸的傷害有多大，「除了父母，今天親了嬰兒，傷了腦，嬰兒滿臉爛掉皰疹病毒誰心疼？」，而很多長輩的觀念都覺得沒這麼嚴重，她也直言：「我跟你說，就是這麼嚴重！」。

大人可能因為小孩可愛而親吻，但孩子卻得冒著生病的風險，讓小蠻不禁說重話：「但真的出問題了，照顧的是我們，然後搞得我們心力交瘁」，也表示很討厭有些親戚看到孩子黏媽媽，就會開始碎嘴，甚至說「妳以為我沒當過媽媽啊？」、「再哭媽媽就不要妳了！」，她小時候就遇過親戚愛說這些「終極情緒勒索以及完全沒有任何建設性的話」，小蠻至今聽聞這種話仍會瞬間情緒爆炸，直呼「這些你以為的玩笑話其實對媽媽和孩子，心理極大的殺傷力和成長的影響」。

她也藉機對廣大婆婆媽媽喊話：「女人何苦為難女人？」，認為很多媽媽的壓力，大多來自於外界，甚至來自於「以愛之名」，也就是家人對寶寶過度的關心，因此決定幫這個世代的媽媽們，將心裡最深的感受說出來，希望給予他們力量，「媽咪們加油！(抱)」，一番話被媽媽網友們讚爆，引發共鳴。