新冠肺炎疫情嚴峻，國內今（11日）新增5萬7188例本土個案，讓國內總病例數突破50萬人，藝人李佳豫稍早在臉書公布確診一事，更透露出現諸多症狀，好在已經撐過最不舒服的時候，目前狀態已經恢復不少。

李佳豫表示5月初因為工作需求 ，快篩好多次都是陰性，但本月6號出現喉嚨痛、灼熱感強、燒聲、全身痠痛及少量的痰跟鼻涕等症狀，當下快篩結果是陰性，隔天便去看了耳鼻喉科，原以為症狀有被控制住，沒想到9號凌晨開始劇烈咳嗽之外，也出現濃痰、鼻涕變多、嚴重鼻塞等症狀，沒想到清晨4點又快篩一次，居然呈現陽性，隔天一早趕往醫院做PCR，晚上就收到陽性通知，讓她無奈表示：「是的，我確診了」。

不過事隔數日，李佳豫表示已經撐過最不舒服的時候，雖然狀況好很多，也有力氣打字，但仍還在咳嗽，嗅覺也尚未恢復，但食慾已經恢復，接著吐露近日內心話：「有些事發生是無可避免，不要恐慌，不要自己嚇自己，因為想像通常都比實際經歷來的可怕，覺得自己有輕微感冒症狀就先不要出去玩了，把自己照顧好，補充該補充的營養，平時就要注重營養均衡，病毒來了才有抵抗力」。

李佳豫也不忘再三提醒所有人，居家快篩陰不見得真的是陰性，但如果是確診的人，記得乖乖隔離不要亂跑，畢竟自己的輕症有可能導致別人變成重症。