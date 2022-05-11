國民黨醫委會指出，今(11)日媒體報導，連本土抗疫用藥「臺灣清冠一號」都能搞得全臺大缺貨，陳時中與蔡政府有在做事嗎？就連外媒也提醒臺灣，因為陳時中與蔡政府的輕忽，沒有提前部署因應疫情就草率決定鬆綁管制與病毒共存，臺灣將迎來可怕的死亡數，陳時中與蔡英文仍然充耳不聞嗎？

國民黨醫委會請問陳時中與蔡政府：

1、截至目前，臺灣有多少重症或死亡的病例，在確診後5天內有給予輝瑞口服Paxlovid治療？而明明有可救命的藥物卻因政策限制而無法給予民眾，陳時中與蔡政府沒有一點責任嗎？

2、無法適用Paxlovid的民眾，例如：免疫缺乏族群，請問陳時中與蔡政府做了哪些替代方案？

3、政府的用藥政策與指引是「重症」才給「瑞德西葦」，但醫藥專家均質疑太遲給藥才導致多筆死亡案例，為何不能及早用藥？

4、臺灣孕婦確診只能使用「瑞德西葦」，對照歐美等國可以合併使用「高抗體效價恢復期血漿」，除可有效降低孕婦死亡風險，並通過胎盤傳輸血漿，可以大幅增加胎兒生存機率，為何陳時中與蔡政府沒有提前部署？

5、孕婦若缺乏疫苗保護，初生嬰兒也同樣不會有新冠病毒抗體，在目前欠缺藥物可以給予新生兒使用的狀況下，陳時中與蔡政府為何沒友善地超前部署「同型高抗體恢復期血漿」給新生兒？對得起這些臺灣的寶貝嗎？

6、蔡英文口口聲聲喊減災，但當疫苗的保護力被病毒突破時，必須3天內給予免疫抗體是重要減災的方法，但相關規畫指引付之闕如，是陳時中能力不足？還是刻意忽略？

國民黨醫委會強調，沒有任何一條生命是可以被輕易犧牲，政府有能力事前準備，卻不作為，從而導致人民死亡，請陳時中、蔡英文告訴民眾，殺人者是病毒還是官僚？