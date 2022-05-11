福又達引進國內首款家用唾液快篩試劑引發爭議，近期又被國民黨質疑進口價格賣得比其他國家貴兩倍。中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，快篩價格是自由市場所訂，若民眾覺得價格不合理，那大家就不要買。

國民黨團今天召開記者會表示，福又達引進的韓國家用唾液快篩在馬來西亞一劑販售約新台幣100元，但在國內卻賣230元，每季獲利扣掉成本約可達150元，若已3000萬劑計算，利潤高達45億，比高端疫苗還好賺。

陳時中今天強調，快篩試劑在國內流通主要是依自由市場，除非福又達被徵用，才有可能會被規定價格，但在市場上就是一個買賣關係，現在國內能取得快篩試劑的管道很多元，如民眾覺得價格不合理，那大家就不要買。

另外，國民黨也質疑陳時中四月說還沒收到唾液快篩試劑申請，但現在卻被爆出有40家曾申請遭駁回，卻又讓福又達火速通過，質疑有圖利廠商之嫌。陳時中強調，絕對沒有圖利的問題。

陳時中說，自己4月時是在回應德國口水（快篩），「我是說還沒看到有這樣的案子進來，福又達是韓國品牌，那時是因大家都在問，立法院說有德國口水（快篩）可以來驗，我是說沒有德國口水的進來。」

陳時中強調，福又達快篩絕對沒有圖利問題，廠商來申請藥物、疫苗、快篩都有很多種，有些被接受，有些被駁回，有些要求補件，都照程序進行，國家有國家的審查方式，要再次說沒有圖利問題，也請有講到圖利的人，也要拿出證據，否則這樣講對公務體系也不公平。