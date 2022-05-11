木星、魏嘉瑩、登登錄製《AD BUY金秀》。（ADMIXX提供)

有「熊界國師」美譽的同志歌手登登（李杰勳），曾是主持天王徐乃麟旗下塔羅牌藝人，他自導自演的熊熊BL網劇《同同情》2部曲《愛的驪歌》在大陸勇破近千萬點閱率。他趁勝追擊推出《AD BUY金秀》第三季，並攜手知名潮流品牌「ADMIXX」打造華麗音樂殿堂。

去年受疫情影響而暫停的音樂節目《AD BUY金秀》除保有基本元素外，還找來全新搭檔「這群人木星」擔任節目的『夢幻星星』，登登表示因深知木星愛唱歌，所以邀請木星來為《AD BUY金秀》聯合主持第三季，第三季首發大來賓則力邀登登仰慕的女歌手魏嘉瑩演唱多首經典歌曲，包含〈勇氣〉、〈魚〉、〈想見你想見你想見你〉、〈喜歡我吧〉。

錄影當天登登就和木星，把小魏錄到「壞掉」，讓小魏大呼：「太好玩了！」表示自己很少在鏡頭前這樣笑，「之前有過的經驗是在演唱會，沒想到在節目中也可以這麼嗨」！小魏也表示自己很常看木星的影片，遭木星吐槽說，「明明是為了看我的狗才看我！」讓小魏哭笑不得。

提到最想感謝的人，魏嘉瑩表示要謝謝整個工作團隊，登登則打破沙鍋問到底，追問到底什麼機緣可以有眾星幫忙？，魏嘉瑩打趣說，每天拜拜都會三跪九叩，精油女神是拜來的，木星則說：「我最近都會用精油療癒自己的身心靈！」木星又問自己也有在創作，想請魏嘉瑩分享，遇到瓶頸時該怎麼辦，小魏笑說：「吃瀉藥吧！」表示其實就是用力擠用力想，若真的還是不行，就多聽一些其他風格屬性的音樂來刺激靈感，即將在５／14開唱的魏嘉瑩，本來上節目是為了宣傳演唱會，沒想到錄影前就SOLD OUT了！讓兩位主持人驚呼太厲害了。