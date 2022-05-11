「可愛教主」楊丞琳以女團4 in Love出道，後團體解散，她轉攻戲劇圈，憑藉偶像劇《惡魔在身邊》一炮而紅，同年發行首張專輯《曖昧》，影歌雙棲都取得好成績，主演的作品《海派甜心》、《醉後決定愛上你》、《紅衣小女孩2》、《荼蘼》都獲得佳績，近期她重心移到大陸，參與《乘風破浪的姐姐2》讓她名氣大增，過去樣貌遭到起底，質疑她整容，楊丞琳親自闢謠，證明自己一直是純天然。

近日網路上流傳許多楊丞琳整型的照片和影片，有網友列出幾點變化，稱楊丞琳眉頭從凹陷變立體，眼睛從外凸轉為深邃，鼻翼從寬大變為內收，就連山根都拿出來對比，更斬釘截鐵地說「她沒整過我把手機吃了」，面對這類質疑，楊丞琳親自在小紅書澄清，她附上近期照片「這是我最近的照片，你們做影片怎麼沒拿這張比對呢？這張可看到我的鼻頭依然很鈍，為何總刻意挑選完美角度的圖，誤導大眾說我做這做那，是變相的誇我嗎哈哈哈」。

楊丞琳為自己喊冤，明明五官沒有變化，但卻被質疑有整容，她也曬出21年前拍攝流星花園時的舊照，證明自己就是純天然「看看吧，這是16歲的我，在演藝圈成長，我的每一刻都被注視著，沒有所謂偷偷做什麼，沒有做就是沒有」，她也呼籲那些做影片的自媒體，「別再做影片誤導大眾了，我愛美方式和你們不一樣，但是依然謝謝你們誇我有美商。」