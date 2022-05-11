遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今(11)日推出全新版本「軟綿綿姆嗚島」聚集人氣角色「姆嗚」的活動地圖，島上將有多種玩法及關卡，還有期間限定「姆嗚轉蛋」多款限定道具等待玩家收藏！此外，睽違2年的「戰術接力賽」再次登場，使用9隻不同角色累積分數，挑戰成功將獲得象徵最強勇者的「PERFECT戰術接力賽椅子Ver.3」！豐富改版內容、立即登入體驗！

《新楓之谷》軟綿綿姆嗚島官方宣傳影片

《新楓之谷》滿滿的超人氣「姆嗚」都在這裡！「軟綿綿姆嗚島」5月11日上線！

《新楓之谷》於5月11日至6月7日推出全新活動地圖「軟綿綿姆嗚島」，多種遊戲玩法讓玩家獲得滿滿的限定「姆嗚」系列獎勵！還有掛機地圖、BUFF加乘、系統造型等內容，等待玩家盡情冒險！

《新楓之谷》全新活動地圖「軟綿綿姆嗚島」

※ 主要活動「姆嗚果實競賽」

進行地圖狩獵，可獲得升等必備成長型道具：祕法符文、核心寶石、經驗值2倍券等。

※ 新活動「姆嗚遺跡探險」及「超大型姆嗚的襲擊」

別於一般打怪模式，可與好友組隊，並獲得「姆嗚」裝飾性道具：超萌姆嗚帽子、帽T、抱枕，讓角色造型也化身「姆嗚」，還有限定新道具「姆嗚機器人」，搭配「心臟」使用提升玩家能力。

※ PVP遊戲「姆嗚戰鬥」

乘坐「姆嗚」進行分組激鬥，可獲得全屬性加成的強化性裝備：「姆嗚圖騰」、「姆嗚愛心」。此外，官方特別額外提供稀有等級的限定道具「姆嗚水靈萌寵」，可提升玩家能力，免費取得、敬請把握。

※ 期間限定「姆嗚轉蛋」

使用活動道具「姆嗚硬幣」可免費進行轉蛋，獲得多款限定獎勵：「姆嗚棒球帽」、「披風」、「姆嗚轉蛋椅子」、「超巨大黑姆嗚騎寵」。此外，於5月25日至6月7日端午節期間轉蛋加碼，每進行一次「姆嗚轉蛋」即送一次「端午節轉蛋」，有機會獲得四款端午節造型椅子、「雙傳說神秘冥界幽靈武器箱子」、200億楓幣、160級星力20星100%強化券等超豐富獎勵。

《新楓之谷》超大型姆嗚的襲擊

《新楓之谷》睽違2年「戰術接力賽」來了、取得象徵最強勇者的裝飾獎勵！！

《新楓之谷》於6月8日至6月21日「戰術接力賽」再登場，玩家可使用9隻不同角色，搭配角色戰力及策略安排來攻略各個關卡，配合任務類型及職業加成，來累積不同指定的分數，可對應取得各級獎勵：「戰術接力椅子」、象徵最強勇者的「PERFECT戰術接力賽椅子Ver.3」！

《新楓之谷》PERFECT戰術接力賽椅子Ver.3

《新楓之谷》即日起同步舉辦首跨時尚界活動「楓潮週」！5月24日前，玩家可針對遊戲內任一NPC或怪物，發揮創意設計時裝或配件，繪製一張插圖上傳至官方投稿網頁，官方將於5月25日開放一週投票活動。榮獲票選第一的玩家，可獲得高達10萬台幣獎金，並且與「JUST IN XX」周裕穎設計師聯手訂製一款設計作品！想幫心愛的「露希妲」設計禮服、讓「石靈」穿戴各式頭飾的玩家們，趕快報名！