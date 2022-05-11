等了6年，羅志祥7月9日將以全新姿態、面貌重新站回台北小巨蛋舞台上，不畏懼任何眼光，只為了把最有誠意的表演，獻給一路以來支持的歌迷朋友，也宣告正式回歸舞台。沒有別的目的，只想回到當初最單純、只愛表演的心。也邀請所有歌迷一同見證，這場沒有極限的演出。

演唱會門票在今（11日）13：10一開賣，開賣不到10分鐘再度創下佳績，主辦單位寬宏藝術表示，截至目前演唱會門票已銷售9成以上，目前還有剩餘零星票劵可購買，得知此消息，羅志祥表示：「心情很激動 現在一心的只想著如何在7月9號那天給大家看到最好的表演，用盡所有一切獻給我最愛的舞台還有ㄧ直支持我的人，真的很開心，也很謝謝大家，我會拿出我1000000分的力讓7月9號的舞台變的更精彩，也希望大家那天都可以口罩戴好戴滿，開心著享受我們為大家所呈現的舞台」。

《2022羅志祥演唱會》將於7月9日登場，演唱會零星票劵請洽寬宏售票系統(kham.com.tw) 萊爾富、OK便利商店查詢。