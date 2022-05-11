南韓人氣Youtuber李根大尉，過去曾是海軍特戰隊(UDT)一員，經常在網路上分享軍事相關資訊，頻道擁有近80萬的超高追蹤數，烏俄戰爭開打後，他不顧南韓政府反對加入軍隊，之後就頻傳戰死謠言，不過也隨即被他家人否認，近日有傳言稱他擔任特別行動部指揮官，率領一群士兵對抗俄軍。他的經紀人表示，李根率領國際軍團核心部隊，隊內已有3名士兵受傷。

南韓軍事社群《Korea Defense Blog》，10日取得李根大尉近況照片，只見他手裡拿著一把槍枝，屈膝跪在做出射擊動作的狙擊手旁，也不忘專注盯著前方戰事變化。該社群指出，這是李根大尉最近被拍到在烏克蘭打仗的畫面，有名美國志願兵奧立里(音譯)也透露，他正領導由志願兵組成的特別行動小組。

不過卻有名自稱在烏克蘭前線作戰的趙姓男子，在論文發文爆料李根和隊友羅根帶著攝影師上戰場，其他人看見對他們頗有微詞，丟光烏克蘭志願軍的面子，真的遇到導彈來襲就要逃跑，根本就是支拖油瓶，不過其實文姓男子是南韓海軍陸戰隊出身，他來到這邊是要為國際刑事法院(ICC)，蒐集戰爭犯的所有紀錄，後來由於戰況太激烈，已在李根大尉要求回國。

李根大經紀人澄清帶攝影師上戰場謠言，並已向相關單位對爆料行為干擾作戰提出抗議。(圖/ROKSEAL Youtube)

李根大尉經紀人強調，李根大尉從戰爭開打，就英勇冒著生命危險參戰，以國際軍團核心特種部隊的指揮官身分，進行了長達2個多月的激烈戰鬥，在這過程中有3名士兵受了傷。稍早經紀人也表示，將針對趙姓男子誹謗行為，對烏克蘭政府、安全局(SBU)和國際軍團通報，已對前線作戰人員造成危險的干擾，也呼籲大家勿再散播不實訊息。