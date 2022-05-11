小學六年級接觸田徑的國立體大田徑短跑好手林祐賢，之前只能看著魏泰陞、楊俊瀚等人的「車尾燈」，去年冬訓有成，加上自己在於面對比賽的心境也開竅，2022年全國大專校院運動會終於出頭天，除了公開男生組100公尺預賽就跑出10秒26達標杭州亞運，以及國內百米歷年第3傑佳績，今天（11日）再於個人最後一項公開男生組200公尺以21秒整再添金牌，本屆全大運不但個人生涯首次在大運拿到個人賽獎牌，總共也進帳3金。

林祐賢在今年全大運於100公尺、400公尺接力及200公尺勇奪3金，他笑說：「意想不到！」林祐賢補充，本屆全大運本來想說先在100公尺跑進10秒32拚亞運達標，不過教練潘柏宇鼓勵他可以衝一下，因此繳出了令自己驚喜的10秒26，雖然決賽10秒37稍慢一點，還是順利拿到全大運個人賽首金，隨後400公尺接力和隊友跑出第2金，最後一項200公尺也順利用金牌畫下完美句點。

100公尺10秒26也讓林祐賢超越學長易緯鎮的10秒27，成為「國體最速男」，他笑著說：「不敢當！還是要繼續努力。一開始有點不敢相信這是我跑出來的成績，感覺像中百萬大獎。」

今年全大運之前，林祐賢在大運會最佳成績是2020年400公尺接力和隊友奪金，今年一口氣在一項接力、兩項個人金光閃閃，也讓他可以送母親跟他預約的吉祥物娃娃禮物，他也分享一個趣事：「我和羽球好手林祐賢同名同姓，本來計畫如果我們都成功入選杭州亞運國手，我要去跟他相認，但聽說他今年1月卸下球員身份了。」

從國中就攻短跑的林祐賢認為今年成績能夠大幅度進步，在於賽季期間及比賽時知道自己該做什麼，「之前比較是一片空白，現在就知道訣竅，心態也更穩，賽季期間我也放棄一切玩樂、專心訓練。其實技術、訓練都維持原本的課表，全大運賽前我也沒去預設目標，在沒有壓力的情況下也順利發揮，接下來期待國邀賽和過去比賽跑五步就把我甩開的楊俊瀚良性競爭，看看現在的我是否已經追上他。」