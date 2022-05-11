全國疫情嚴峻，確診人數節節攀升，各公所每天要分裝、發送的關懷包數量相當龐大。（八德區公所提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市民反映防疫關懷包配送速度慢，民政局長陳靜航回應，明天起有4家物流加入協助發送。（八德區公所提供／陳夢茹桃園傳真）

全國疫情嚴峻，確診人數節節攀升，桃園6日宣布防疫關懷包只發給確診者，許多民眾抱怨，居隔早已結束卻遲未收到關懷包、關懷包內缺東缺西，各公所也坦言，近期人力不足，不少名單沒有正確地址，須逐一打電話確認。民政局局長陳靜航回應，6日前解隔但未收到關懷包者將不補送，除公所人員發放外，12日起也協調4家物流配送，雙軌併行。

桃園市議會11日由13區公所舉行工作報告，市議員謝美英、徐其萬、周玉琴、林俐伶、彭俊豪、蔡永芳、呂林小鳳等人關心防疫關懷包發放問題。謝美英指出，有民眾反映家中9人有7人確診，卻只收到1個關懷包，內容物有泡麵、飲料等零食，但卻沒有最重要的快篩劑跟溫度計，民怨沸騰，第一線公所人員、里長陳情投訴接不完。

徐其萬表示，有民眾3日確診拖到10日才收到關懷包，內容物也不齊全，要求加快發放速度。周玉琴則點出，有公所人員反映，確診名單上資料不完備，住址錯誤、沒有電話等，導致在發放關懷包前須耗費人力逐一比對資料、打電話確認住址，造成接收名單與實際發放有時間差。

各公所區長也坦言確診人數暴增，公所在協助發送關懷包上的確人力吃緊，龜山區公所表示，除了由里幹事、民政課發放外，全員動起來支援，盼能今日事今日畢，將接收到的名單全數發完。大園區公所則與計程車隊合作，多名里幹事可一起發送大量關懷包。

「4家物流業者明天起加入發送行列！」民政局局長陳靜航說，桃園近期每天須發送5至6000個關懷包，4家物流業者每日運送上限為3800包，可以大幅減輕公所、里幹事人員的負擔。此外市府自4月下旬也有補助公所交通費，可協調多名里幹事一起搭車發送。

不少民眾反映關懷包內沒有溫度計、快篩，對此陳靜航回應，市府過去針對居家檢疫、確診居家照護、居隔者，發放3種不同版本的關懷包，以居家照護為例，無論舊制10＋7還是新制7＋7都不須附快篩，不過6日起關懷包只發給確診者，一定會有5支快篩供同住家人使用，另也強調，6日前已解隔的民眾則不再補發。