有些人喜歡和戀人聊天，生活大小事都要跟對方說，有些人則是覺得分享這些瑣事不重要，發生什麼事都不會主動提，星座運勢網站「星座看看」分析12星座是否喜歡和另一半分享生活，像是巨蟹座、天蠍座、雙魚座無論多小的事情都想要說，分享慾爆棚。

▍白羊座

白羊座最愛跟戀人分享生活中快樂的事，但如果是壞消息，則會選擇隱瞞，不想讓對方擔心。

▍金牛座

金牛座性格謹慎，剛交往時顧慮比較多，不太會和另一半分享生活，彼此熟悉後才願意敞開心胸暢聊。

▍雙子座

雙子座只有在興致高昂的時候才會分享，其他時候事情過去了就過去了，不太會跟另一半聊到身邊發生的事。

▍巨蟹座

巨蟹座會把生活重心放在另一半身上，所以無論是快樂或悲傷的事都會分享，再小的生活點滴也不會漏掉。

▍獅子座

獅子座很喜歡分享自己得意的事情，如果是生氣、傷心的事情，雖然想要分享，又怕另一半擔心，所以會用暗示的方式表達，想讓戀人來安慰自己。

▍處女座

處女座不會主動分享，但又希望戀人能自己聊起身邊發生的事，如果對方沒那麼愛分享，還會引起處女座的怒氣。

▍天秤座

天秤座很喜歡和戀人分享生活，尤其在對方心情低落的時候，會說一些有趣的事情來讓對方開心起來。

▍天蠍座

天蠍座平常在外一副冷酷的樣子，回到家其實很愛跟戀人聊天，一整天經歷什麼事情都要鉅細靡遺的描述，甚至到了有點嘮叨的地步。

▍射手座

射手座心情好的時候很樂於分享，但心情低落的時候，就只想把自己悶著，什麼話都不說。

▍摩羯座

摩羯座覺得生活中很多事情都不值得一提，過去就過去了，沒必要一直拿出來講，但另一半若是想要分享，他們是很願意聽的。

▍水瓶座

水瓶座的分享慾不高，就算在熱戀期，也很少分享自己的生活，因為他覺得這些瑣事都不重要，沒必要特別和對方報備。

▍雙魚座

雙魚座很喜歡跟另一半分享生活和心情，他們談戀愛非常投入，很喜歡和戀人聊天，也希望對方也能主動和自己分享生活。