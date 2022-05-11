台積電在10日召開董事會並擬發放同前四季的現金股利2.75元，換算今年Q1每股盈餘7.82元歷史新高，季配息率僅只有35.2%，已創下公司歷史新低，與去年Q1賺5.39元配2.75元的配息率51%，落差相當大。

摩爾投顧分析師張貽程指出，這彷彿是不給法人短期回頭買超的理由，因為台積電公布的Q1財報，成績令投資人相當驚豔，毛利率衝上55.6%，超越財測高標外，單季EPS大賺7.82元創新高，大幅超越去年Q4的6.41元的前高紀錄，但是Q1配息卻沒跟著超越期待，還停留在一年之前的水準。

而且董事會召開的同時間，半導體業界傳出消息，台積電告知成熟製程的客戶，明年成熟製程代工價將考量調升約6%，雖然公司未證實，但反觀台積電給股東的現金股利，卻跟不上通膨急劇上升的腳步，張貽程認為，這可能讓今年進場買台積電的投資人，恐怕在價差與股息兩頭空，公司除了沒在股利上幫投資人，也未對處於谷底的電子股發揮神助攻台股的支撐力道。

另外，張貽程也指出，近期美國公債10年期殖利率居高在2.9%至3%之間，而台積電就算以大跌至518元的收盤價換算，年化11元的股利，股息殖利率僅有2.12%，遠遠不及美債殖利率，更何況現在的股價還是創近一年新低，股價越高、殖利率會越低，若今年投資人平均買在600元，換算更是僅有1.83%，所以法人可能更難有理由把台積電買回來，只能用成長性的因素或跌深的理由進場，尤其是外資需要的理由必須更強。

但他也表示，一家公司除了配息之外，更重要的是強化延續性的產業競爭力，台積電在資本支出上砸大錢研發和蓋新廠、徵人才，以面對未來先進製程的競爭與更複雜的地緣政治因素，所以它要考量的因素很多，只是若台積電配息率能重回該歷史平均水準的50%以上，預期對股價將是利大於弊，股價反彈的力道會更大。

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