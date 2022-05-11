新北市今新增1萬9620例確診，居家照護7萬3844人，居隔列管1萬8310人，今日可解隔9883人，新北市長侯友宜表示，從確診曲線圖來看，很清楚呈現指數型上走，為了即將來臨的高峰期，新北市會備戰，做好準備。

侯友宜說，新北市居家照護實施滿一個月，照護人數突破10萬人、視訊診療4423人、居家送藥2571件。他並宣布今啟動居家照護快速銜接計畫，亞東、慈濟、新店耕莘、新北聯醫先行試辦，快篩陽民眾到社區篩檢站填好姓名、身分證、手機號碼等資料，若PCR陽，經醫院健康評估分流，隨即啟動居家照護，65歲以上優先視訊評估、用藥80歲以上加強關懷追蹤，處方箋釋出給核心藥局、抗病毒用藥配送，透過加速通道可以省下很多麻麻煩，但提醒資料一定要填寫正確。

衛生局補充，之前民眾PCR陽性，醫院須將報告上傳中央判定是確診後，系統會回傳地方衛生局，由衛生局發派照護名單給負責醫院評估分流，再啟動居家照護，快速銜接計畫是只要經醫院認定是PCR，即可啟動居家照護，預估可省下近2天的時間。

新北市開設江翠大型防疫急門診，快篩陽性者可先透過網路預約，再前往看診、領藥、PCR採檢。門診有中西醫，每日掛號上限600人。（新北市政府提供）

另衛生所也加入新北居家照護，及板橋江翠篩檢站增設防疫急門診，看診、PCR、領藥一次完成。

新北啟動居家照護快速銜接計畫，亞東、慈濟、新店耕莘、新北聯醫先行試辦。(新北市衛生局提供)

侯友宜指出，12日起居家隔離、自主防疫及居家檢疫等3類對象快篩陽視同確診，請民眾自行快篩陽性後，於判讀陽性的檢測卡匣（檢）測片，寫上姓名及檢測日期，將檢測判讀後之檢測卡匣（檢）測片及健保卡，放在一起拍照，核心醫院、診所、衛生所預約遠距醫療或視訊診療，門診時將照片上傳，配合於醫師視訊評估時出示讀陽性之檢測卡匣（檢）測片。