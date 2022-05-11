通霄鎮拱天宮媽祖北港進香活動將於520開始，警方規畫相關交通管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮拱天宮媽祖北港進香活動將於520開始，警方規畫相關交通管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮拱天宮媽祖北港進香活動將於520開始，警方規畫相關交通管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮拱天宮媽祖北港進香活動將於520開始，警方規畫相關交通管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮拱天宮媽祖北港進香活動將於520開始，警方規畫相關交通管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮拱天宮媽祖北港進香活動將於520開始，警方規畫相關交通管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮拱天宮媽祖北港進香活動將於520開始，警方規畫相關交通管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮拱天宮媽祖北港進香活動將於520開始，警方規畫相關交通管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮拱天宮媽祖北港進香活動將於520開始，警方規畫相關交通管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香北港朝天宮，將在5月20日凌晨2時15分正式出發，今年報名隨行信眾高達9萬人，苗栗縣警局從月前就開始規畫相關交通疏導管制措施，以及拱天宮周邊停車資訊、免費接駁車時刻表及路線圖，以期交通順暢讓出巡遶境活動順利完成。

1年1度的白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動，今年報名參加進香遶境的信眾多達9萬人，比起去年又增加1萬人，進香活動的最高潮登轎出發，將在5月20日的凌晨1點開始，苗栗縣警局根據過去活動經驗，信眾人潮車陣應該從19日就會開始大批湧入拱天宮周邊，因此，苗栗縣警局長陳武康早從1個月前，就召集局內相關科室召開多次勤務部署協調會，針對白沙屯媽祖起駕、進香及回鑾時段、路段規劃交通疏導管制措施，避免因大量香客、車輛湧入通霄、苑裡地區造成部分路段壅塞。

這次交管措施以及免費接駁專車時刻表及路線、拱天宮與周邊停車區如下：

一、 進香管制時間及路段：

(一)5月19日8時至22時，封閉通霄鎮台61線白沙屯匝道與台1線口，以及台61線新埔聯絡道與台1線口南下車道，北上實施調撥車道。

(二)5月19日22時至5月20日6時，封閉台1線123.5K至127.4K南、北雙向車道。

(三)5月20日1時至6時，封閉台1線127.4K至132K通灣聯絡道南下車道，台1線北上車輛經由新埔聯絡道往台61線北上，該時段封閉台61線新埔南、北向出口匝道。

(四)5月20日6時至15時，機動管制通霄鎮台1線132K至苑裡鎮台1線與苗47-1線口。另5月19日8時至5月20日12時，將視現場車流狀況彈性管制封閉台61線赤土崎、白沙屯及新埔南、北向出口匝道。

二、回鑾管制時間及路段：

(一)5月26日0時至24時，機動分段管制苑裡鎮台1線與苗47-1線口至通霄鎮台1線132K北上車道。其中5月26日4時至12時，苑裡鎮台1線139K、138K慈雲寺、通霄鎮台1線131.6K至130K北上車道封閉，南下車道實施調撥。

(二)5月27日0時至20時，台1線131.6K至123.5K南北車道封閉，南、北車輛均改道行駛台61線通灣聯絡道。

三、免費接駁專車時刻表及路線：

(一)後龍線：

1、5月19日16時至5月20日3時有接駁巴士接送，由拱天宮站申昌加油站斜對面北上車道出發→南清宮→南勢山→方面實業塑膠廠→拱天宮站。

2、5月27日12至20時(3部巴士)：拱天宮站→南清宮→南勢山→方面實業塑膠廠→拱天宮站。

(二)通霄線：

1、5月19日16時至5月20日3時，行駛台61線直達車，通霄火車站→拱天宮站→通霄火車站。

2、5月26日9至17時，通霄火車站→慈后宮→通霄火車站。

3、5月26日12至20時：

(1) 中山路舊台1線通霄火車站→慈后宮→通霄火車站。

(2）台61線直達車慈后宮→拱天宮站→慈后宮。

4、5月27日5至8時，通霄火車站→慈后宮→通霄火車站。

5、5月27日8至13時台61線直達車，拱天宮站→通霄火車站→拱天宮站。

6、5月27日12至20時61線直達車，拱天宮站→通霄火車站→拱天宮站。

四、拱天宮及周邊停車區共規劃10處，估計可停小客車約6490輛、大客車約120輛，包括，第一停車場、第二停車場、天德宮停車場、拱天聖母橋沿線路邊、拱天聖母橋下空地、台1線往西湖開放路邊停車、台1線往埔口方向開放路邊停車、通霄火車站周邊至通霄海水浴場、拱天宮牌樓至啟新國中路口台1線南下車道大客車。