萬六保衛戰再度守住碉堡，美國4月消費者價格指數(CPI)數據公告前夕，靜待通膨消息，市場再度轉趨觀望，美股呈多空拉鋸，周三台股盤中萬六多空拉鋸，最高16081.15、上漲19.45點，最低15953.27、下跌108.43點，盤中兩度重啟戰火，仍不敵空軍，台股量縮收跌仍守住萬六大關。加權指數收跌55.45點或0.35%，報16006.25點，成交量降至2062.1億元；櫃檯指數收跌0.41點或0.21%，報191.93點，成交量687.76億元。

護國神山尾盤遭下拉，漲幅收斂，權值王台積電(2330)盤中最高達526元，上漲1.54%，終場收漲0.58%或3元報521元。聯電(2303)午後也翻紅無力，翻黑收跌0.51%報48.65元。聯發科(2454)則跌深回彈，緩步上升收漲1.10%報829元。鴻海(2317)則平盤震盪收跌0.96%報103元，百元有撐。

高價股方面，矽力-KY(6415)強漲近半根漲停板，奪回股王寶座，前一日奪回股王的信驊(5274)則收跌2.8%，大立光(3008)也平盤震盪，收跌0.31%。高價IC股相對強勢，Q1獲利登歷史第3的祥碩(5269)，以及譜瑞-KY(4966)、世芯-KY(3661)等皆表現亮眼，加上AES-KY(6781)飆上漲停1010元鎖死，重回千金股行列，台股八千金重現。

成衣大廠儒鴻(1476)首季EPS達6.53元，法人看好今年毛利率可望逐季走高，目前接單已排到第3季，激勵股價一度來到510元的近兩個月新高，漲幅超過9%，收漲8.37%或39元，報505元，重返500元關卡；力麗(1444)、台南(1473)等紡織股也強勢，推升紡織族群類指收漲1.77%，上市最帶勁。半導體、電子也成功收紅，電子類指盤中達740.7點當日最高，近日重回大盤主流，半導體雖然難守住3成占比，電子仍穩住5成成交比重。電機、通網、汽車、油電也獲得多方力挺。

人氣貨櫃三雄的長榮(2603)、陽明(2609)跌約3%不給力，萬海(2615)持平，散裝新興(2605)、裕民(2606)及航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)等跌勢較劇，航運由遠雄港(5607)一枝獨秀，收漲逾半根漲停。電纜股的華榮(1608)、華新(1605)、大亞(1609)、宏泰(1612)等跌幅較深，電纜類指數跌3.64%、上市最殺。玻陶、造紙、航運、水泥也都跌幅2%以上。中華(2204)第一季每股盈餘2.41元，中華車持續強化商用車布局，股價強勢領軍汽車類股反彈。

首季獲利公布於16日截止，三福化(4755)、上品(4770)首季EPS新高，法人也看好全年度的獲利表現，兩檔個股穩在平盤之上。上銀(2049)獲兩家外資給予超過500元的目標價，股價翻紅收漲1.51%報235元。

據第一金投顧指出，台股周二破底、再創近年來低點，隨即在融資斷頭下引發跌深反彈，三百多點下影線收紅，短線有止跌氣氛，上市櫃公司四月營收揭曉，升息也已經宣布，目前將是營收面的空窗期，大盤將反彈，但量能不足，且北京封城風聲鶴唳，第二季淡季仍然也是去化庫存的日子，目前仍為空頭格局，需要待大陸封城結束、或者烏俄戰有結果才會到來。

分析師也認為，封城、戰爭，加上目前關注通膨數據，電子股雖然躍回主流現反彈，投資人可做價差交易，但上檔壓力沉重，長線追高仍不宜。