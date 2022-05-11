11日，上季獲利大減33%的日本豐田汽車示警，由於車材與物流等取料成本大幅增加，本財年營業利益有可能下滑20%。財測利空消息一出，11日豐田盤中股價，立馬也一度大跌約5%。

豐田指出，預計從4月開始的2022財年，車用材料成本將增加一倍以上，達1.45兆日圓，111億美元。因此，本財年財測，豐田預估營利將從前1年近3兆日圓大降至2.4兆日圓，遠低於市場預估的3.36兆日圓。

至於上季，豐田的獲利大減約3分之1至4638億日圓，也遠遠不及預估的5211億日圓。這家全球銷售量最大的車廠，受到中國大陸近期抗疫封城影響，也被迫加入另一波減少產能行列。

至於日圓近期大貶至20年新低，雖對出口為主的日本車廠增加不少競爭力，不過，因全球供應鏈供貨不足情況尚未明顯改善，卻對營運造成極大的殺傷力。

豐田日本同業，日產以及本田也分別計畫將在12日與13日公佈最新財報與未來展望。