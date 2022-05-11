許姓男子與16歲女友，2017年同居時拍攝性愛影片，經過2年女友滿18歲，許男因案入監服刑，女友提出分手但他仍不死心，今年2月，爭取到自強外役監服刑，趁假日返家之際，回頭找前女友，恐嚇她要散布性交影片，揚言要12萬贖回裸照，女友佯稱同意，以假鈔當誘餌，同時通知警方當場抓人，士林地檢署偵結，依強制性交等罪提起公訴。

許男2017年8月與當時16歲的女友同居，兩人多次性行為，過程中拍攝性愛影片，以及女友裸露上半身，與其擁抱的猥褻照片，直至2018年8月底，女友不同意發生關係，仍遭性侵拍攝裸照，隔年4月，女友提出分手，許男因其他案件入監服刑。

今年2月14日情人節，許男不甘心被分手，趁假日返家時，透過朋友轉交手機，裡面有當時的性愛影片，揚言如果不拿錢來解決，會將備份散布出去，女友佯稱同意，3月19日準備好假鈔，約在大橋頭捷運站面交，警方當場逮人。

士林地檢署日前偵結，依違反《兒童及少年剝削防制條例》違反意願使少年拍攝性交影片罪嫌、以及強制性交罪嫌、恐嚇取財未遂等罪依法起訴。