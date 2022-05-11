警方查扣2.65克第二級毒品安非他命、1組毒品吸食器及手機、平板電腦、筆記型電腦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

劉嫌分飾兩角，買空、賣空虛擬寶物，詐騙40多人。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

桃園市劉姓詐欺通緝犯透過LINE社群，扮成「假買家」及「假賣家」，以三方詐騙的手法，買空、賣空線上遊戲的虛擬寶物，不法獲利達15萬多元，受害的真買家和賣家各20多位，台南市刑大科偵隊本月5日循線逮捕劉嫌，訊後全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方調查，劉嫌扮成「假買家」向真正的賣家購買線上遊戲的虛擬寶物，進而取得賣家的匯款資料，另一方面扮「假賣家」誘騙買家購買，並匯款到真賣家帳戶，等真賣家收到貨款後出貨給劉嫌，而真買家付了錢卻沒收到貨，也讓真賣家金融帳戶遭警示凍結。

劉嫌收到虛擬寶物後即變現花用，不法獲利達15萬多元，台南市刑大科偵隊5日持搜索票及拘票，北上至桃園市大溪區拘提劉嫌到案，並查扣2.65克第二級毒品安非他命、1組毒品吸食器及手機、平板電腦、筆記型電腦。訊後，警方將劉嫌依詐欺罪嫌移送台南地檢署並解送桃園歸案。

警方表示，後續會擴大偵辦，清查相關被害人，另也呼籲，網路購物最好透過拍賣平台進行交易，對買賣雙方皆有保障，若為省下手續費進行場外交易，結果可能得不償失。