美國海軍最富爭議的濱海戰鬥艦

美國海軍官員證實，半數獨立級（Independence class）濱海戰鬥艦因結構缺陷，以致好幾艘戰艦上出現裂痕，限制了部分軍艦的航速和海況。

據《海軍時報》（Navy Times）11日報導，美國海軍內部紀錄暴露了這問題，但先前海軍從未揭露，獨立級濱海戰鬥艦有裂痕，或是相關後果，也沒有指出，究竟哪些戰艦出了問題。然而，內部文件顯示，要是戰艦在最大波高約8英尺（約2.4米）的海域中，以超過15節的速度航行，裂縫可能會擴大。

就在美國海軍繼續努力解決自由級（Freedom-class）瀕海戰鬥艦的傳動裝置問題之際，又傳出這令人頭疼的問題。儘管這些戰鬥艦離壽終正寢還有好些年，但海軍領導人想要讓它們都退役。

美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command）發言人巴里柏（Alan Baribeau）在聲明中說，海軍最初在2019年末發現，獨立級戰艦在船體結構承壓較大的地方會出現裂痕，當時2014年服役的獨立級二艦「科羅納多」號（USS Coronado）的問題變得愈來愈明顯。

巴里柏說，後來6艘同級戰艦上陸續都發現這類裂痕，將近佔了13艘獨立級艦隊的一半。然而，他強調，這問題並不會對艦上官兵的安全構成危險。他說，艦頭結構和垂直及橫向聯合載荷經過分析，並未發現吃水線以下有任何潛在危險。