迎接年底地方選舉，民進黨屏東縣黨部完成33個鄉鎮市長候選人提名作業，但在執委會進行資格審查時，登記參選枋寮鄉長的鄉代林文央因曾涉及常業重利罪，遭執委提出資格疑慮，因此將決議轉呈黨中央選對會評議，林獲悉消息後直呼，「根本莫名其妙」。

曾任3屆枋寮鄉民代表的林文央說，當初借錢對象都是對方有需求，主動向他借款，這事距離至今已有10年，且3次參選都掛民進黨旗，怎麼前幾次都沒事、就這次就有問題？質疑是近年來參與地方環保議題、擋人財路，才會被針對，他也感嘆這就是政治，也強調年底選戰絕不缺席。

民進黨屏東縣黨部主委許展維還原執委會現場時表示，有執委指出，目前中央是綠營執政，考量民眾觀感，有義務提出最強選將，加上枋寮鄉連續4任鄉長都因官司纏身，不願再看到接續選上的人落入這場輪迴，「不能代理的做得比選上的還久」。

由於執委會採合議制，在多數人附議下，決定保留林文央提名資格，並將會議紀錄轉呈黨中央選對會與廉政委員會評估再作決議。

此次屏東縣地方選舉，黨內共有88人報名，其中包括萬丹及內埔鄉長各有2人登記，經初選後分別由李麗卿與鍾慶鎮出線，扣除林文央保留資格，共提名85人。

但外界質疑，林文央因犯常業重利罪遭保留提名資格，爭取連任的內埔鄉長鍾慶鎮也曾涉及經營地下錢莊重利、賭博等案件，遭警方偵辦移送。對此許展維解釋，鍾慶鎮此屆選前也曾參與黨內初選勝出，當時參選資格已經由黨中央認可，且通過選民檢視後當選，如今尋求連任，因此沒有資格上問題。

許展維也坦言，若有黨員或支持者覺得相關提名作業有疑慮，也會將意見轉呈中央黨部，未來可以修改規章，針對有意參選黨員，能採取更嚴謹審查資格。