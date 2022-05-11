2022「台商走電商」啟動五周年暨兩岸融合發展（宿遷）「雲交流」活動10日在江蘇省宿遷市舉行。海協會會長張志軍通過視訊致詞時表示，大陸電子商務市場廣闊、商機無限。5年前大陸國台辦會同有關部門、地方推動「台商走電商」，協助台商台企擁抱廣闊藍海，加上疫情推動下，廣大台商台企要準確識變、主動求變，積極應變，加快轉型升級，借助電商拓展內需市場。

大陸國家統計局數據去年網上零售額達13.09兆元人民幣，年增14.1％。

張志軍說，「台商走電商」啟動5年來，江蘇省與宿遷市在這方面進行探索，積累寶貴的經驗，海協會將繼續支持宿遷市持續放大「台商走電商」效應，在拓展大陸內需市場、擴大對台交流合作中發揮更大作用，打造成為長三角台資集聚新高地。

張志軍表示，儘管疫情與烏克蘭危機導致全球包括大陸經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，也使一些台商台企生產經營受影響，但大陸經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有變，潛力足、韌性大、活力強、迴旋空間大、政策工具多的基本特徵沒有變，也不會改變。

據中國台灣網報導，為著力防控疫情，扎實穩住經濟，大陸國務院及有關部門接連發布系列助企紓困政策，同時國台辦、各地台辦也把穩台商穩台企擺在工作突出位置，協助應享盡享政策措施，解決生產經營的實際困難，希望廣大台商朋友堅定信心，善抓機遇，實現新的發展。