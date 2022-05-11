配合《台中市生煤管制條例》要求，台電台中火力發電廠近年來加速闢建室內煤倉，預計今年6月可完工，但台中市議員李中爆料指出，民進黨立法委員竟提案刪除中火煤倉預算，此作法令人匪夷所思，他抨擊民進黨根本惡搞、不要再做賊喊抓賊。

李中拿出台電今年度預算提案說，台電針對台中發電廠1至10號機供煤系統改善計畫，共編列45億4486萬多元，但台電因調度人力支援輸煤廊道搶修，使得該計畫執行進度不如預期，提案刪除23億6000萬元。

李中接著提出另一份文件，是台電「台中電廠新建燃氣機組計畫」，今年度共編列128億5334萬6000元，但因該計畫海域環境影響評估，台中港務公司還在研議港型替代方案、計畫期程延後，可能會影響發包時程，也提案刪減77億元預算。

李中不滿的說，為了改善空氣汙染，台中市生煤管制條例要求中火將露天放置的煤炭改為室內煤倉，且原本說的是中火必須在2018年底完成興建煤倉工程，因中火無法達到，才延至今年6月，民進黨竟在4月時要求刪除煤倉興建經費，真的讓人感到匪夷所思，難道民進黨只是嘴巴上說環保，但實際上是和台中市民唱反調？

此外，針對民進黨也提案刪除新增燃氣機組的經費，李中說，綠營人士到處說是台中市府在卡燃氣機組，但從提案內容來看，根本是港務公司有意見，呼籲民進黨不要再做賊喊抓賊。

環保局長陳宏益表示，目前全台灣各燃煤電廠都是室內倉儲，市府也呼籲台電加速施工，日前有聽到民進黨立委提案刪除中火改善煤倉的預算，覺得「很不尋常」、「其中必有文章」，但目前還未收到明確的後續消息。