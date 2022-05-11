德國工業集團蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)周三上調2022年銷售和營業利益預期，但調低自由現金流預期；此也反映出銷售價格和大宗商品成本上升。

該集團製造從潛艇、電梯到汽車零組件，公司預計，與先前預估的虧盈兩平相比，集團併購前的自由現金流將達到數億歐元的負數。

財務長Klaus Keysberg說，「大宗商品和材料價格的動態變化，正在拖累公司目前的現金流。但是我們預計隨後幾個季度將出現後續改善」。

蒂森克虜伯表示，其目標是恢復支付股息和產生正的現金流，並補充稱，俄羅斯對烏克蘭的入侵，「讓我們更難預測，到底何時才能實現這些目標」。

不過該公司表示，鋼材和原材料售價上漲，讓公司從中受益。預計目前銷售額將以低的雙位數百分比成長，而此前預期只有個位數中間的百分比增長。

該公司股價在周三盤前交易中，開盤上漲7.3%。

蒂森克虜伯說，今年調整後的息稅前獲利(EBIT)預計至少會成長到20億歐元(約21億美元)，高於該公司先前預估的15億至18億歐元間。

第二財季(1~3月)調整後的EBIT增長近4倍，達到8.02億歐元；由於訂單量猛增57%，銷售增加了近4分之1，達到106億歐元。