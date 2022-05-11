武陵農場的紅茶均為手工摘採及手工製作。（武陵農場提供）

武陵農場「武陵紅茶」揭牌，兼顧人文涵養與氣息盼打響品牌。（武陵農場提供）

武陵農場是台灣知名高山農場，不僅有聞名的櫻花季、夏季繡球花、秋季的楓葉及落羽松等，四季皆有不同景色！武陵農場副場長胡發韜11日指出，農場栽植30多年面積達5.5公頃的茶園，生產的「武陵紅茶」更聞名國內，茶湯鮮紅且帶有甘蔗的香甜滋味，值得各界細細品味。

胡發韜指出，武陵農場的茶葉產區，海拔標高約1740到2200公尺，茶葉厚實具有台灣高山優質茶葉特有的溫潤、香醇、回甘，且耐泡的特性，香氣高雅、茶韻綿延；原本是一年採收2季的春茶、冬茶，2000年時前場長劉偉琪看到紅茶商機決心製作紅茶，開始年採3季。

武陵農場場長鄭源敏說，農場的茶葉主要產自於二個區域，其中所謂的二區茶園就是過了兆豐橋，在農莊文物館的周圍種植著「青心烏龍」，俗稱「烏龍」的茶樹品種；另一個則是靠近雪山登山口的四區茶園，種的是台茶12號、俗稱「金萱」的品種。

二種茶樹產製的紅茶，沖泡起來風味不同，烏龍品種製成的紅茶，茶湯鮮紅且帶有甘蔗的香甜滋味，金萱品種的茶湯橙紅並散發獨特蜜果香，二種紅茶各有其特色，大家可以細細的品味。

鄭源敏表示，富野集團董事長劉清郎為協助農場在開展茶葉事業過程中，兼顧人文涵養與氣息，力邀基隆書法家張明萊老師題字，並製作成「武陵紅茶」匾額贈予武陵農場。新匾懸掛於茶莊內，遊客自茶莊正門進入時，可立即欣賞到新匾之美為茶莊增色不少。