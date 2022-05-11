台中市11日起展開國小校園莫德納疫苗施打，首日上午計3校27人完成接種。（台中市政府提供）

台中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中市10日再增5名確診者入住加護病房。（台中市政府提供）

台中市回收國小校園莫德納接種意願書，統計同意接種率為28.52％。（台中市政府提供）

台中市10日醫院快篩陽得來速採檢、診所PCR得來速採檢、兒童得來速採檢三項得來速服務一整天共採檢2381人。（台中市政府提供）

台中市居家照護統計截至5月11日10點，16085 位已收案居家照護。（台中市政府提供）

台中市11日新增3356例新冠病毒本土個案，再增5例中重症患者入住負壓加護病房，包含1名百歲阿媽；台中市長盧秀燕在記者會中也表示，按照中央預估，這波疫情的高峰，可能就在下周，請市民多留意自己與家人的健康。另，台中市兒童莫德納疫苗11日展開校園接種首日完成3校27人完成接種，有1人暈針。

市長盧秀燕於防疫線上記者會表示，台中市兒童疫苗11日開打，盧秀燕表示，首日安排醫療院所到東勢區中科國小、石角國小、太平區東汴國小為學生施打疫苗，一個上午實際施打人數為27人，疑有暈針情形者計有1人，經稍作休息後症狀已緩解，另有2名學生家長希望接種後帶回家照護，也馬上請疫苗假，明（12）日市區會有更多學校加入疫苗施打的行列，已在陸續進行中。

盧秀燕表示，教育局統計這一波國小6至12歲同意在校接種莫德納第一劑的學生共3萬6756名，同意到醫療院所施打共8448人，願意施打的人數為4萬5204人，合計同意接種率為28.52％。教育局專委郭明洲補充，首日安排3校，12日安排10校、13日有33校，預計6月初完成所有校園接種作業。

另，盧秀燕也在記者上提醒市民，中央氣象局已發布訊息，這波鋒面對台中市主要影響時間點，在這週五晚間至下週一上半天，預估週六、日降雨最為明顯，而週六（5月14日）台中市開設40餘處快打站，因為氣候不穩，請要打疫苗的市民朋友事先查好快打站的地點，提早出門，除了攜帶健保卡、小黃卡，也別忘了帶雨傘或雨衣，留意雨中的路況。