高雄市彌陀警方近日接獲民眾反映，有陌生人出沒在附近一處空屋。警方到場察看，發現通往頂樓陽台的門把上有著不尋常的手指紋痕跡，經過搜索，找到卡在陽台狹窄通道的壯碩劉姓通緝犯，帶回派出所偵辦。

岡山分局彌陀所長蔡詒鋒、警員陳宏輝等人於5月9日接獲民眾報案，說有陌生人出沒於空屋，希望派警員到場察看。

警方到場後發現該處大門深鎖，經側訪附近居民得知無人居住，但最近常有陌生人在該處出入。警方連繫當地里長後，由里長陪同下進入屋內察看，起初只在地上發現灰塵，並留有蟲屍與糞便，沒有發現人跡。

但警員經過找尋發現，通往頂樓陽台的門把上有著不尋常的手指紋痕跡，研判近日應有人轉動門把所致。警方經過查找，發現一名約80公斤重的男子躲藏在陽台邊僅40公分寬的狹窄通道內，過程就像是真實版的躲貓貓。

這名劉姓男子是橋頭地檢署發布的毒品通緝犯，他爲躲避查緝才會隱匿於無人居住的空屋。劉男供稱，他因為不想被勒戒，所以才到朋友家裡躲藏，當天他聽到有人敲門，懷疑是警察找上門，於是就從朋友家3樓陽台爬到隔壁的空屋陽台躲藏，未料還是落網。

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