2022金馬經典影展紀念票夾。（金馬提供）

台北金馬影展執行委員會與台中市影視發展基金會合辦「2022金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」，將於7、8月在台北、台中展開。主題聚焦1960至1970年捷克斯洛伐克被影壇譽為電影奇蹟的新浪潮時代，選映伊利曼佐、米洛斯福曼、薇拉齊蒂洛瓦等27位捷克斯洛伐克名導，以及伊利唐卡、斯凡克梅耶等動畫大師之作，共38部作品。

捷克斯洛伐克新浪潮從盛開到夭折，雖短短10年，卻燦爛壯烈。這群才華洋溢的導演汲取義大利新寫實主義、法國新浪潮的養分，也深受超現實主義和波蘭學派影響，他們直視自身歷史與社會，以幽默、前衛、本土的電影語言，重新定義自己，開創獨具特色的電影樣貌，接連席捲奧斯卡、坎城、威尼斯、盧卡諾等影展，威震國際影壇。卻在1968年布拉格之春遭蘇聯坦克碾碎後戛然而止，諸多傑作之後都被禁演，直到絲絨革命後才重見天日。

為補齊這頁珍貴但被忽略的影史，經典影展積極與捷克國家電影資料館、捷克國家電影基金和斯洛伐克電影學會等單位合作，邀來台灣難得一見的作品，並舉辦精彩的選片指南。台中場放映期間，還邀請金馬影展執行長聞天祥、台灣國際女性影展策展人羅珮嘉，以及資深影評人鄭秉泓，於映後舉辦3場專題講座，帶領影迷深入這段威震國際的捷克斯洛伐克電影奇蹟。

而影迷期待的預售滿額禮，今年只要購票滿2000元，即可憑票券兌換精美限量的「金馬經典影展紀念票夾」（兩款），滿2800元更加贈與知名品牌綠藤生機合作的「與髮膚的經典對白．綠藤生機純淨清潔禮盒」限量組合。而影癡必買的「超級影癡套組」，不僅可用將近62折的超級優惠價格，飽覽38部經典之作，還可以1次擁有兩款紀念票夾與洗沐禮盒，數量有限額滿為止。

「2022金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」台北場映期為7月22日至8月11日在台北獅子林新光影城舉行，「超級影癡套組－台北場」於5月31日下午一點開賣，6月18日舉辦選片指南，6月19日起正式售票。台中場映期則於8月3日至14日在台中中港新光影城舉行，「超級影癡套組－台中場」於7月5日下午一點開賣，7月9日舉辦選片指南，7月19日正式售票。