時尚網紅袁曼軒(Sherry) 擁有傲人F奶和精緻臉蛋，去年在影音平台上宣布離婚後，被澳洲籍前夫於住家裝設針孔，捕捉到帶男性友人進家裡的畫面，因此告上法院，3月時她獲得法院免賠判決，不料日前公公卻與她爭奪新婚時買在她與前夫名下的房子，袁女認為房子是公婆在她結婚時贈與給她的，不應該索還，台北地院審理後認為，豪宅應歸公公所有，判袁女敗訴。

袁女的公公表示，當初考量2人新婚，又兒子在台灣澳洲兩邊跑，便決定在三重買一戶價值5千萬元的豪宅，借名登記在兒子與袁女名下，如今2人離婚，那就應該要歸還豪宅的所有權。

袁女辯稱，公婆是在結婚時將豪宅贈與她，從未聽說過公公說的借名登記，當時公公是贈與給她的，現在離婚要求索還相當不合理，台北地院法官審理後認定，雙方為「借名登記」關係，判袁女敗訴須將豪宅歸還公公，可上訴。

袁女於5年多前嫁給澳洲礦業大王之子郭男，老公當年為她準備大排場求婚、豪奢婚宴，也在婚後給她跟一雙龍鳳胎供應了富足的生活品質，讓袁曼軒一直認為自己是世上最幸運的女孩，不料童話般的美滿生活變調，她先抓包老公在泰國外遇後，發現對方竟未幫她申請配偶簽證，導致她在疫情期間難以回到澳洲跟孩子團圓。

而澳洲籍老公也在偷偷在住家處裝設針孔，通過捕捉到的畫面，指出袁曼軒於2019年2月16日以及同年4月12日與賴姓男子進到新北市住處，侵害他的配偶權，憤而向二人提告並求償200萬元作為精神撫慰金，而法院認定，此畫面並無證據能力。

判決書指出，郭男主張錄影固然有其目的，卻未經過袁曼軒的同意，對著房屋大門裝設監視器，導致她在家裡長期遭到監視，並且裝設的具體位置又在極為隱密處，甚至將鏡頭正對著床鋪，判決此舉已侵害袁曼軒隱私權，且依郭男監視器畫面仍無法證明二人有親密行為，最終判決郭男敗訴、袁曼軒免賠，全案仍有上訴空間。