清晨風雨交加，芳苑養豬場，豬隻集體被電斃。（芳苑鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

清晨風雨交加，芳苑養豬場，豬隻集體被電斃。（芳苑鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

清晨風雨交加，避雷針沒裝好，芳苑養豬場，豬隻集體被電斃。（芳苑鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

人被雷劈的機率只有60萬分之一，彰化縣芳苑卻有養豬場，25頭母豬集體遭雷劈電死，近80頭母豬則被電到不支倒地，呈現昏厥或站立不起，口角流血，死狀極悽慘，獸醫說，生平第一次看到這麼慘的集體暴斃事件，養豬場表示養豬場屋頂出租給中租能源公司，裝置太陽能光電板發電，但避雷針失效，其實去年已被電死40隻了。

彰化縣芳苑鄉凌晨雷電交加，芳苑一場飼養兩千多頭豬的養豬場，因避雷針倒地，雷沒傳到地底，導致飼養母豬區，全被電死或電昏了，這種慘事，半年前就發生過了，但飼主沒有通報鄉公所，事情被掩蓋，不了了之。

養豬場主人林家至表示，去年豬隻被電死，中租態度消極，避談賠償，找立委陳秀寶協助，由第三方公證公司於5月4日到場勘查，判定避雷針沒有接地，中租卻沒有立即改善，以致於再次發生「養豬場變成電極刑場」，這次損失大約600萬元。

林家至氣憤，中租公司太草菅豬命，凌晨5點多到豬舍巡視，聽到豬隻集體痛苦地淒慘哀號、被電到東倒西歪，以為走到地獄了，太可怕了，上次發生電擊事件後，就惡夢連連，沒想到慘事再度發生。

芳苑鄉公所接到通報，獸醫到場清點，發現25頭母豬死亡，另有7、80隻豬被電到昏倒，難以站立，初步研判是避雷針未接地底，導致電流傳點到地面，受電擊剛好是飼養母豬區，有些母豬已經懷孕了，不少一豬兩命，還待清點。縣府有輔導豬隻保險，可以獲得部分賠償，但是沒有全賠。

飼主表示，中租太不負責任了，上次都已經發生過一次，這次打算把部分豬隻送到嘉義大學檢驗，判定死因，其餘賣到肉品市場，要求中租要負起肇禍的責任。