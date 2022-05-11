虎門科技(6791)今年第一季營收1.11億元，年增近3成，稅後淨利0.15億元，每股盈餘0.64元。第一季主要新增金屬3D列印設備出貨的貢獻，使得營收在淡季之中有成長接近3成的表現，多元化佈局成果逐步顯現，下半年旺季效應可期。

高毛利產業回流台灣，推升製造業附加價值，採用CAE解決方案縮短產品開發時程、改善生產效率的需求快速成長，國內CAE市場穩定擴大，虎門也持續增加更多元的解決方案，滿足客戶需求，CAE業務增長反應在虎門的業績上，4月營收0.42億元，年成長45.22％，再創歷年同期新高，並已是連續13個月營收年增率成長的表現。

虎門陸續在結構、機構、熱傳等主要技術上，增加聲學、3D設計、虛擬現實模擬、材料管理等更多細項技術的解決方案以及模擬分析結果，不僅提供客戶完整的軟體服務，更提供搭配硬體的軟硬體系統整合服務，解決客戶硬體規格與軟體不符的問題。今年以來，營收表現較去年大幅攀升，前4個月的單月營收與去年下半年旺季水準相當，虎門表示，包括半導體、電子、傳產、材料等行業客戶需求皆成長，市場穩定擴大之下，今年公司營運成長幅度可望再提升。