根據外媒報導，立陶宛議會在周二通過決議，將俄羅斯定為恐怖主義國家，成為全球第一國；議會同時也將俄羅斯在烏克蘭的行動定義為種族滅絕。立陶宛議會表示，其成為一致通過該決議。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）的報導，立陶宛議會的決議案表示，俄軍和傭兵在烏克蘭布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、馬立波（Mariupol）、博羅江卡（Borodyaka）霍斯托梅爾（Hostomel'）和其他城市犯下戰爭罪，並要求俄羅斯要對戰爭罪刑負責，他們主張設立專門的國際法庭審判，並擁有國際逮捕令。

決議案說「俄軍蓄意和有系統的瞄準平民目標，就是一個支持和執行恐怖主義的國家。俄軍及俄羅斯政府領導階層對烏克蘭的全面武裝侵略行動，就是對烏克蘭人的種族滅絕。」

目前除了立陶宛之外，同屬波羅的海三小國的拉脫維亞與愛沙尼亞也通過了指控俄羅斯犯下種族滅絕的決議。第一個做出此決議的是加拿大。決議內甚至將俄羅斯總統普丁和史達林比較，表示現代由普丁領導的俄羅斯是蘇聯轉世

烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）在他的社交媒體表示這是具有歷史性的決議案。他贊同立陶宛的決議，並表示烏克蘭人被屠殺的記憶永遠不會被抹去。

然而這個決議也有風險，英國皇家聯合軍種研究所(Royal United Services Institute)副研究員拉馬尼（Samuel Ramani）警告，這樣的舉動會引起莫斯科的「激烈反應」，已經有俄羅斯議員稱，俄羅斯可能會完全切斷所有雙方的經濟聯繫。

自烏克蘭戰爭開始以來，立陶宛已經與俄羅斯保持距離，4月，它成為第一個停止進口俄羅斯天然氣的歐盟國家。