統一獅隊11日傳出有1名球員快篩呈現陽性，總教練林岳平表示，就是投手王鏡銘，而獅隊也啟用「疫情隔離名單」，把原本12日才要登錄一軍的胡金龍先拉上來。

「餅總」透露，昨晚約12點時，王鏡銘覺得喉嚨感覺有點卡卡的，不太對勁後自行快篩，結果呈現陽性，今天上午到醫院進行PCR檢測，目前還在等待結果出爐，而王鏡銘的身體況狀目前都很正常。

獅隊因此啟用疫情隔離名單，由胡金龍補上王鏡銘的空缺；此外今天獅隊先發投手江辰晏則是因「疫苗傷兵名單」上一軍，餅總解釋，是因為今天林岱安打第三劑疫苗。