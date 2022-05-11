根據在中國的美國商會所發布的最新調查報告，隨著中國延長防疫封控措施，越來越多在中國的美國企業將調降營收預測，並縮減在當地的投資計畫。

根據美國商會周一發布的調查結果，在3月下旬到4月下旬期間，通報受到封控措施影響的受訪者比例增加4個百分點，達到58%。

美國商會主席Michael Hart表示，雖然這樣的增長幅度不是很大，但如果封控再持續5個月，那麼每月4或5個百分點的增長就非常可觀。

當被問及如果中國的防疫封控措施持續到明年時，超過7成受訪者表示他們的營收或獲利將因此衰退。

美國商會在4月29日至5月5日對121家在中國的美國企業進行這項調查，而這段時間也涵蓋北京最新實施的防疫限制。

這項調查亦指出，隨著中國對抗這場自2020年初以來最嚴重一波新冠疫情，其一再延長的封控措施使美國企業在中國的投資受到更多阻礙。因最近的疫情和封控措施通報減少投資的受訪者比例，從一個月前的17%攀升至26%。通報推遲投資的受訪者從前一次調查的29%下滑至26%。認為現在預測封控對投資計畫造成的影響仍為時過早或尚未斷定影響者，其比例從30%增加至44%。

中國官方數據顯示，外商直接投資金額穩步成長，第一季較去年同期成長31.7%，達到590.1億美元。

自從中國在2020年為了防疫而收緊邊境管制以來，外國商業組織表示，因為缺乏飛往中國的國際航班，以及在抵達後至少得隔離兩周，他們很難引進員工。

美國商會主席Hart表示：「如果你想要投資，你必須先開放旅行」，他並表示，這個影響是長期的，從現在起兩年、3年或4年，我預期中國的投資將大幅下滑，因為沒有新項目，人們根本無法進來看看。

調查指出，如果中國的防疫封控措施持續到明年，約53%的受訪者稱他們將減少對中國的投資。

以產業區分，中國的防疫限制措施對科技和研發企業的投資計畫影響最大，該產業約53%的受訪者表示將延後或縮減投資。

另一方面，消費型企業是唯一有加碼投資中國計畫的族群，儘管這些企業僅占該產業約4%。在整體消費型產業中，有36%的受訪者擬減少投資，另外29%打算延後投資計畫。

雖然上海市政府已公布允許近2,000家企業復工的「白名單」，但根據美國商會的最新調查，在當地經營業務的美國企業中，約15%的受訪者表示他們尚未復工。

Hart表示，上周一些在上海與他談過的美國企業表示其產能介於 30%～50%之間。許多供應商仍然關閉，零件和貨品的交付仍具挑戰。

日前有消息指出，受到缺料影響，周一（5月9日）特斯拉上海廠再度停工。特斯拉發言人駁斥上海廠停工的消息，但也坦承當地的物流供應受阻。