強信-KY(4560)在3月營收創高帶動下，第一季營收4.53億元，年增32.72％，營業利益0.71億元，年增120.76％，稅後淨利0.5億元，年增162.94％，每股稅後盈餘0.73元。第一季毛利率36.75％，相較去年同期的33.80％上揚，主要由於公司今年在人員招募與內部自動化生產效益發酵，同時，整體產品組合也持續優化。

強信第一季產品組合為刀具68.02％、針位組9.74％、自動裝置產品12.57％與其他9.67％，在主要產品銷售業績相較去年同期皆有成長下，自動裝置產品占整體營收比重持續拉高，其成長動能來自於成衣紡織廠稼動率處在高檔，在成衣紡織廠期降低人力成本的剛性需求推動下，對自動裝置產品需求也日益增加，預期高毛利的自動裝置產品在上半年仍會是成長性較高的產品。

強信目前訂單能見度至第二季，預期營運表現逐季揚升，主要成長動能將延續去年下半年以來的趨勢，工業縫紉機品牌客戶的成長性高於耗材修配市場，此主要由於目前產業景氣循環週期位於上升期所帶動。

強信預期，受惠產業景氣循環進入上升期的帶動，雖然近期大陸疫情干擾，但評估需求並未消失，今年仍可持穩向上，尤其觀察歐美各國幾乎已全面解封下，終端庫存消化速度依然快速，預期在去年營收表現已回到疫情前水準的基礎下，上半年出貨力道恢復且仍會優於去年，包括刀類、針位組等零配件與自動裝置都可望維持成長。