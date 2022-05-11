瑟琳席安瑪認為，母親永遠是孩子的最佳童伴。（海鵬提供）

以《燃燒女子的畫像》揚名國際的法國女導演瑟琳席安瑪，新片《親愛的童伴》本13日在台上映，劇情描述1個小女孩與她母親的小時候相遇，並發展出感人的友誼，撩起許多觀眾對親人的思念。瑟琳席安瑪坦承將自己童年的記憶與情感，全數傾注在該片中，「我希望大家都能投射其中情境、並且看見自己」。

有趣的是，瑟琳席安瑪其實是在寫《燃燒女子的畫像》劇本的同時，就發想出《親愛的童伴》這個故事，之前法國因為疫情全面封鎖，很多小孩都被迫關在家中，她為孩子們得經歷這些危機與困難感到不捨，決定拍攝該片，以女孩與母親年輕時相遇的魔幻色彩，建構1個全新而溫暖的世界，瑟琳席安瑪認為，母親永遠是孩子的最佳童伴。

瑟琳席安瑪找到約瑟芬桑斯、嘉布莉葉桑斯這對可愛的法國雙胞胎姊妹參與演出，而對「兩位女主角」來說，電影拍攝現場根本像座遊樂場，兩姊妹在鏡頭前揮灑自如玩得不亦樂乎，簡直讓瑟琳席安瑪驚為天人，每場戲最多都不超過5顆鏡頭，還經常第1顆鏡頭就是「最完美結束」。