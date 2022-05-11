雲林縣麥寮鄉國中小學生每人每月加菜100元，補充營養對抗病毒。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉公所有鑑於疫情延燒，小朋友更需要補充營養對抗病毒，因此上個月起每名國中小學生每月增加100元營養午餐費，鄉長蔡長昆11日表示目前鄉內國中小營養午餐都是免費的，最近原物料上漲，為避免午餐縮水影響孩子生長發育，今年決定編列200多萬元為孩子加菜。

近日全台確診人數大暴發，民眾除了作好防疫工作，也藉由飲食強化身體健康，但面對萬物齊漲，不少弱勢家庭無力為孩子加菜補充營養，麥寮鄉公所因此從國中小學生營養午餐著手，每人每月增加100元營養午餐費，嘉惠鄉內數千名學生。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉因台塑六輕設廠，每年房屋稅、地價稅就有上億元，因此鄉內推出各種社會福利，其中包括國中小學生營養午餐完全免費。最近因物價上漲，同樣經費但買到的食材變少了，為避免孩子吃不飽、營養不足，特別編列預算作為加菜金。

家長說，公所的加菜金可以讓孩子的營養午餐品質不致於縮水，大家都很認同，另外也建議公所能添購一些學生營養品，讓孩子的身體更有抵抗力。

蔡長昆說，老人家的營養補充也是他關注的重點，目前鄉內長青食堂共有18個點，約有2000餘名長者用餐，疫情期間改為包便當帶回家，他每個月自掏腰包上萬元為老人家加菜，目前公所也在研議編列加菜金預算，讓老人家吃得更營養。