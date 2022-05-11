桃園市翁姓男子今年5月4日在楊梅區遇到員警，翁男轉頭就往朋友家中走。員警發現翁男口袋、包包有不明白色粉末。要求檢查，遭抗拒，警方壓制翁後找到安非他命。翁男聲請提審，法院認定警方非依法定程序搜索，當庭裁定釋放。

據了解，翁男5月4日在楊梅區遇到巡邏員警，他看到員警轉頭就往朋友家走，員警直覺有鬼，找到翁男，還在包包、褲子發現白色粉末。但翁男抗拒盤查，員警以強制力檢驗，還在身上找到安非他命。員警要將翁依毒品、妨害公務罪嫌送辦，但翁男聲請提審。

法院審理時，翁男稱，是要向朋友借廁所，才被誤以為是要躲警察，警察藉口他身上有違禁品而違法搜索。但法院認為，員警認定翁男是妨害公務現行犯，依法逮捕，但是員警搜索時以有無搜索票為基準，翁男已明示拒絕提出該等白色粉末時，員警在無搜索票，亦乏符合無令狀搜索要件之情形下，不能以「即時勘察」為據，而行搜索、扣押之實，尤不能翁男拒絕非依法定程序之搜索、扣押，即以妨害公務之現行犯逮捕聲請人。因此於法有悖，裁定應予釋放。