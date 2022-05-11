民進黨今天中常會邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎，針對新冠病毒防疫專案報告；李秉穎會後受訪表示，新冠疫情高峰通常要到6月初；但未到高峰，醫療組織量能已經過載，到時縮緊防疫措施是要考慮的項目之一；不一定要到升三級，但可以3＋4回到10＋7。

李秉穎受訪指出，依照各國流行曲線，新冠疫情一開始到高峰大概要1到1.5個月，從開始到結束大概要3到4個月時間，台灣也可能3到4個月時間會面臨疫情到處爆發的現象。

他說，最重要還是要降低重症跟死亡的比例，所以對於有重症高風險的輕症確診者，給口服抗病毒藥物是很重要的事情，能再度加強疫苗接種率也是很重要的因素。

他指出，從國內資料分析，打兩劑疫苗的保護率大概有7到8成，對於預防死亡的效果有8到9成，打到三劑比打兩劑，效果會差到10％左右，疫苗接種對減輕疫情是非常關鍵。

他說，未來要特別注意，是長者感染，一但發生長者大規模群聚感染時，這群人是最高風險的族群，死亡率跟重症比率高時，也會影響到醫療量能，但對於高峰還未到，防疫措施是否更嚴，他認為還要觀察。

他說，若日確診人數很多時，醫療組織量能已經過載，到時縮緊防疫措施是我們要考慮的項目之一，不一定要到升三級，但可以3＋4回到10＋7，因為居家隔離時間不一樣，漏掉的感染源機率就會不一樣。

至於是否設停損點？他說，沒有一個很客觀標準，指揮中心也無這類指標；若與病毒共存，一天大概有70到80人死亡，這是國外的標準，我們希望標準能更低，用實際的觀察數字，如韓國確診者死亡率是千分之一左右，其他各國約千分之二到五間，所以台灣的死亡率若能維持在這個水準，就是防疫成功。

他表示，5月初開始，台灣還未到高峰期，通常要到6月初，但還是會有變數，若民眾自主意識高，曲線就會「從高山變成丘陵」，維持丘陵的幅度會比較長。