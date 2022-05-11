國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

國民黨今（11）日指出曾經有40家申請唾液快篩遭駁回，卻只有「福又達」火速通過，台北市議員徐巧芯質疑，真相只有一個，說了一個謊就必須用更多的謊來圓，她呼籲指揮中心不要再說謊了！

國民黨團今（11）日召開記者會表示，福又達引進的韓國家用唾液快篩在馬來西亞一劑販售約新台幣100元，但在國內卻賣230元，每季獲利扣掉成本約可達150元。

陳時中今天強調，快篩試劑在國內流通主要是依自由市場，除非福又達被徵用，才有可能會被規定價格，如民眾覺得價格不合理，那大家就不要買。

國民黨也質疑陳時中四月說還沒收到唾液快篩試劑申請，但現在卻被爆出有40家曾申請遭駁回，卻又讓福又達火速通過，質疑有圖利廠商之嫌。陳時中強調，絕對沒有圖利的問題。

國民黨台北市議員徐巧芯今在臉書披露，有認識的企業家告訴她，去年10月時他們向某生技公司詢問是否能引進唾液快篩供員工使用，當時對方回應「應該快了吧，看政府什麼時候核准」。一直到現在已經又拖了半年，仍然沒辦法進口。結果，萬中選一通過的只有「福又達」一款。

徐巧芯強調，真相只有一個，指揮中心不要再說謊！說了一個謊就必須用更多的謊來圓。現在沒有特偵組，能夠幫人民調查政治人物與政府的不法與弊端，監察院又總是在睡覺，只能靠人民自己，大家加油。