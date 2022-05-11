台南今天新增2073例。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增2073例，台南市長黃偉哲說，9日公布實施65歲以上長者打疫苗送2劑快篩試劑後，統計9、10日已有2748名長者接種疫苗，比上周增加20％。針對幼童染疫風險仍高，黃偉哲也喊話，家長應盡快讓孩子注射，別再觀望了。

衛生局疾管科科長林曉玫說，今天新增2073例中，仍以青壯年居多，20到29歲有393名，30到39歲467名，占了4成，值得注意的是，0至9歲有229名，10到19歲有169名，比例為19.2％。

黃偉哲說，雖然絕大多數確診者為輕症或無症狀，但一旦染疫對於身心還是有影響的，能不染疫還是避免染疫。

黃偉哲也提到，台南從9日實施打疫苗送快篩後，統計9、10日2天下來，已有2748名65歲以上長者完成疫苗接種，比上周增加20％。他說，打疫苗送快篩目前看來蠻踴躍，市府將持續鼓勵長者施打疫苗，保護自己也保護家人。

黃偉哲也提醒，從今天確診年齡分析，0至9歲有11％，幼童染疫風險相當高，台南已開始入校施打6至11歲兒童疫苗，也有多家醫療院所提供6到11歲兒童施打疫苗，希望家長趕快讓孩子接種疫苗，保護孩子，不要再觀望了。